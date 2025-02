Oasport.it - Basket femminile: si ritira Diana Taurasi, la più grande di sempre

Si chiude davvero un’era dele, naturalmente, della WNBA., la giocatrice più forte che fino ad ora sia mai apparsa sulle scene mondiali, ha deciso di annunciare il proprio ritiro. A 43 anni finisce una delle carriere più vincenti che si ricordino, andate avanti lungo vent’anni in cui ha sostanzialmente dominato sui campi.Il suo soprannome, White Mamba, non gliel’aveva dato una persona qualsiasi. Lo coniò Kobe Bryant, in riferimento al suo, Black Mamba. Lo stesso Kobe, pochi giorni prima del tragico incidente aereo che costò la vita a nove persone tra cui lui e la figlia, aveva dichiarato che lei, Elena Delle Donne e Maya Moore avrebbero potuto essere già pronte per la NBA. Quella degli uomini. E fu proprio lei, la White Mamba, tra le persone che parlarono alla celebrazione per Kobe all’allora Staples Center di Los Angeles, terminando il suo intervento con una frase ormai rimasta celebre, “los angeles nunca mueren”.