Oasport.it - Basket femminile: Schio lotta fino alla fine con il Fenerbahce, ma cede e giocherà i quarti delle Final Six di Eurolega

Leggi su Oasport.it

Il FamiladiSix di Saragozza in. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos perde anche la gara di ritorno del play-in di semie con il, che dunque partirà direttamente dsemie nell’evento che si terrà in Spagna. Il 64-60 di Istanbul, però, conferma che le scledensi sono avversarie temibilissime per chiunque. Neise la vedranno con una traLandes e USK Praga. In casadominano Emma Meesseman (19 punti e 10 rimbalzi) e Gabby Williams (16 e 9), per il Famila maestosa Kitija Laksa a quota 25.Il primo canestro della partita lo realizza Laksa, ma subito ci pensano Allemand e Williams da tre a indicare la direzione che il club di Istanbul vuole dare. Salaun e Juhasz riportanosul 6-6, ma a quel punto si accendono prima Meesseman e poi Williams per portare fin sul 20-9 il