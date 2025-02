Basket | Diana Taurasi annuncia il ritiro all’età di 42 anni

Leggi su Sportface.it

La sei volte campionessa olimpicahato ieri il suodalla WNBA. La 42enne top scorer di tutti i tempi della lega ha portato a casa tre campionati nei suoi 20con le Phoenix Mercury. Prima giocatrice dia vincere sei ori olimpici, i 10.646 punti messi a segno in carriera disono quasi 3.000 in più della seconda miglior marcatrice Tina Charles. L’11 volte WNBA All-Star è rapidamente diventata una delle più grandi star della lega, aiutandola a crescere in un successo di ascolti televisivi attraverso il suo gioco elettrizzante e il suo prodigioso punteggio da tre punti., che è diventata la più anziana a giocare per USAball alle Olimpiadi la scorsa estate a Parigi, aveva già fatto intendere di un possibiledopo le Olimpiadi.