Basket, ancora una sconfitta per il CUS Pisa in Divisione Regionale 2

, 26 febbraio 2025 –una, per un incompleto CUSCosmocare, nella settima giornata di ritorno del campionato di2, girone A. Sul campo delVersilia 2001, i ragazzi di coach Bizzarri hanno compromesso il risultato già in avvio, e a nulla è valso un ultimo quarto dominato, a risultato purtroppo già acquisito. LA CRONACA – Giunti in Versilia con soli dieci giocatori, scesi in campo con Fusco, Donati, Caldarelli, Benfratello e Coppi, gli universitari sono subito andati sotto, subendo un iniziale 21-6 che ha compromesso la partita. Non è andato meglio il secondo quarto (18-7), con le due squadre al riposo su un risultato eloquente di 39-13 per i padroni di casa. Nella ripresa il CUS inizia a segnare con Fusco e Di Cursi, muovendo il punteggio che resta comunque fortemente a favore dei locali alla fine del terzo periodo (59-28).