Inter-news.it - Baroni: «Rammarico Lazio! Contava passare il turno. Mancato gol»

Leggi su Inter-news.it

Laesce sconfitta dai quarti di Coppa Italia contro l’Inter. Ecco le emozioni a caldo di X al termine della gara disputata a San Siro.GUARDARE AVANTI – Marcorisponde alle domande dei giornalisti di SportMediaset al termine di Inter-: «Siamo dispiaciuti perché questa era una competizione in cui c’era una sola cosa cheovveroiled è passata l’Inter. All’interno della nostra prestazione ci èil gol, questo è sicuro. Ci dispiace ma dobbiamo essere sereni e continuare a ricercarlo come la squadra ha fatto oggi, con maggior fiducia e convinzione negli ultimi metri. Noi guardiamo sempre avanti, alla crescita dei giovani. Sappiamo qual è il nostro percorso, siamo convinti di potercela giocarcela fino in fondo. Per i nostri tifosi e per come la squadra si esprime.