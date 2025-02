Inter-news.it - Baroni: «Non commento il primo gol! Oggi rammarico per la Lazio»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato in conferenza stampa al termine della partita tra Inter e, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.CONFERENZA MARCOPOST INTER-DI COPPA ITALIACONFERENZAha risposto alle domande dei colleghi durante la conferenza stampa post Inter-di Coppa Italia.«Latira poco?I numeri dicono il contrario, abbiamo tirato 16 volte. Ma conta solo una cosa.l’obiettivo principale era passare il turno. Ho detto le cose in modo diretto. È stato un gol mancato, abbiamo tirato il doppio, ma bisogna fare gol. Dobbiamo ritrovare la serenità davanti alla porta, ma la squadra comunque ha lottato. Rimpianti? Quello di non aver passato il turno, dispiace per tutti. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare, non siamo contenti, ma la prestazione c’è stata».