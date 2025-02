Tvplay.it - Barcellona e Manchester City beffate: il Milan batte tutti e firma il campione

Leggi su Tvplay.it

vengonodal, chela concorrenza riuscendo a farre ili dettagli dell’accordoLa stagione delè la peggiore degli ultimi anni. L’uscita dalla Champions League e il momentaneo settimo posto in campionato, in attesa del recupero con il Bologna, sta destando tanta preoccupazione nella mente dei tifosi. Perché è davvero molto complicato qualificarsi in Champions vista la poca continuità rispetto, invece, a Lazio e Juventus che sono più avanti in classifica.: ilil(ANSA) Tvplay.itLa dirigenza del, quindi, sta facendo le dovute valutazioni sul futuro di Sergio Conceiçao, che non è riuscito a dare una svolta significativa dal suo arrivo. A fine stagione potrebbe andar via, forse anche prima se i risultati dovessero peggiorare.