Barcellona e Atletico Madrid Draw Copa del Rey Storner come Inter Set Up Derby

2025-02-26 00:51:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Ile l’hanno giocato un pareggio per 4-4 in una sensazionale prima tappa delle semifinali delladel Rey.L’è stato 2-0 in sei minuti, quindi 4-2 in basso prima di segnare due volte negli ultimi sei minuti.Julian Alvarez ha segnato in un minuto e Antoine Griezmann ha fatto due, ma i padroni di casa erano a livello del 21 ° minuto grazie ai gol a distanza di due minuti da Pedri e Pau Cubarsi.FT:4-4Atleti lo porta al Metropolitano senza svantaggi.VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSS!!!! pic.twitter.com/ve4ysoczzy–Universe (@atletiuniverse) 25 febbraio 2025Il club catalano ha preso un vantaggio per 3-2 nel primo tempo dopo che Inigo Martinez ha segnato e Robert Lewandowski li ha messi in avanti.