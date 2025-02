Barbara Schett dura sul caso Rybakina-Vukov | Giusto che la WTA protegga le sue giocatrici

Leggi su Sportface.it

Nel mondo WTA continua a far parlare ilche vede coinvolta – suo malgrado – Elenae il suo ex tecnico Stefano. Il coach, che era stato allontanato provvisoriamente lo scorso gennaio per aver violato il codice di condotta del circuito, è stato nelle scorse settimane sospeso dopo la conclusione dell’indagina indipende svolta. “Sono molto delusa dalla situazione e da come è andato il processo. Non dirò altro. Mi sto concentrando sulle mie partite, e quando scendo in campo penso solo a come devo giocare. Non è il momento migliore per me, ma voglio rendere al massimo delle mie possibilità”. Cosìaveva commentato la vicenda a Doha nei giorni seguenti all’ufficializzazione della sospensione di.“Deve uscire dalla sua vita”Ma ovviamente la tennista kazaka non è stata l’unica a proferire parola riguardo una vicenda senz’altro molto complessa sotto diversi piani.