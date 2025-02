Quotidiano.net - Barachini sul futuro delle edicole: "In arrivo aiuti per sostenerle"

Abbiamo a cuore il, presidio fondamentale di democrazia, pluralismo e tutela dei territori. Per questo stiamo lavorando a misure di sostegno per il settore e per tutta la filiera editoriale". Lo dichiara in una nota il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto, che ieri ha dialogato con i rappresentantiedicolanti e della distribuzione dei prodotti editoriali. "Un confronto proficuo – osserva – che ci consentirà a breve di emanare un Dpcm con incentivi sia per le, sia per gli esercizi commerciali che hanno punti vendita dedicati, sia per i distributori". Il commissario Agcom Massimiliano Capitanio ha invece auspicato: "Che siano cartacei o digitali poco importa, purchè i giornali si leggano, a partire dai banchi di scuola.