Lapresse.it - Bancarotta Chievo Verona, chiesto rinvio a giudizio per Campedelli

La procura dihaila carico di Lucaper ladell’Acdi cui era amministratore unico e che attualmente è in fallimento. La richiesta arriva al termine delle indagini della Finanza del comando provinciale die riguardano la società calcistica ‘ACSrl’ (già denominata ‘Associazione Calcio PaluaniSrl’ e poi ‘Associazione CalcioSrl’), fondata nel 1984.Al centro delle indagini anche le ‘fittizie’ cessioni di calciatori a Cesena e CarpiDalle indagini della Guardia di Finanza sarebbe emerso un “meccanismo fraudolento per mezzo del quale l’amministratore avrebbe sistematicamente rappresentato una situazione economica di apparente benessere del, tale da dissimulare il dissesto e l’erosione del patrimonio della società, nonché di permettere alla stessa l’iscrizione al campionato di calcio, pur in assenza dei requisiti necessari”.