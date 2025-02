Milanotoday.it - Banca Progetto, l'a.d. Paolo Fiorentino in uscita dal consiglio d'amministrazione

Leggi su Milanotoday.it

Il banchiereè indald’di, l’istituto milanese finito ingiudiziaria per una serie di prestiti con garanzia elargiti a società che sarebbero in odor di ndrangheta. La decisione del banchiere già condannato in primo.