Quotidiano.net - Bambini mangiano un pipistrello e muoiono, cosa sappiamo sulla malattia sconosciuta in Congo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 febbraio 2025 – Torna lo spettro di unamisteriosa in. Lo scorso dicembre nella Repubblica africana era scattato l’allarme in seguito a un’epidemia di febbri inizialmente non ricondotte a nessuna patologia: più tardi il governolese e l’Oms avevano rassicurato: non è un nuovo virus ma sono sintomi di malaria combinata con altre infezioni respiratorie. Ma ora c’è una nuova minaccia per la salute pubblica, “significativa”, secondo quanto riferito ieri dal portavoce dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tarik Jašarevi?. Oltre 50 persone sono morte nelle ultime 5 settimane per una patologia apparentemente: 431 i casi segnalati nel bollettino del 26 febbraio assieme ai 53 decessi. I numeri più alti sono stati registrati il 13 febbraio nel villaggio di Bomate, nella zona di Basankusu: 45 persone morte su 419 casi.