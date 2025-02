Torinotoday.it - Ballo in maschera, giochi e divertimento per i bambini: Martedì grasso alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Leggi su Torinotoday.it

Il 4 marzo a partire dalle 15,in. Per Carnevale, ladidisi trasforma in un posto in cui giocare, danzare e divertirsi. Per adulti esono in programma, indovinelli, prove e uninnel Salone Centrale.Inoltre.