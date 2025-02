Bagnaia-Marquez scontro totale | è allarme Ducati

Leggi su Sportface.it

Quella che si appresta ad iniziare potrebbe essere una delle stagioni di MotoGP più leggendarie e combattute di sempre. Ai nastri di partenza, infatti, sono almeno tre i piloti candidati a giocarsi il mondiale, al termine di un calciomercato delle due ruote clamoroso e scoppiettante. Dopo aver atteso praticamente l’ultimo giorno utile per prendere una decisione, laufficiale ha fatto la sua scelta ed ha deciso di affiancare a Pecco, già due volte campione del mondo, Marc, che dopo qualche anno di difficoltà vuole riprendersi la ribalta. Dall’altro lato Jorge Martin, campione del mondo in carica dopo la battaglia confino all’ultima curva nel 2024, ha scelto di accasarsi in Aprilia per provare a riconfermarsi. L’inizio, però, per Martinator non sarà dei migliori, dato che a causa di un doppio infortunio quasi certamente salterà la prima gara della stagione.