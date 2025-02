Ilveggente.it - Bagnaia e Marquez subito nei guai: “Non è possibile”

Leggi su Ilveggente.it

insieme enei: sono molti quelli che mettono tensione dentro la Ducati. Ecco la nuova sentenzaDiciamo che si poteva immaginare, nel momento in cui la Ducati ha scelto di affiancare a Peccoil 7 volte campione del Mondo Marc, che la convivenza tra due sarebbe potuta essere assai complicata.nei: “Non è” (Lapresse) – Ilveggente.itSin dal momento dell’annuncio ufficiale le parole si sono sprecate. Chi ha detto che sarebbe stato davvero imriuscire in tutto questo, chi invece ha sottolineato che l’intelligenza dei due piloti avrebbe senza dubbio potuto fare la differenza. Oggettivamente, noi, in questo momento, non sappiamo immaginare come possa andare a finire, sappiamo solamente che le polemiche continueranno ad esserci così come le sentenze fin quando non sarà la pista a dire chi aveva ragione.