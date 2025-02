Sololaroma.it - Azmoun re a Dubai, 21 gol e soldi a palate: l’ex Roma l’asso di Paulo Sousa

Occhi della capitale ovviamente concentrati su ciò che accade ogni giorno nell’ambiente, ancora di più adesso che la squadra sta vivendo settimane serene e felici, dopo mesi di buio totale nella seconda parte del 2024. In giro per l’Europa però accadono cose, dalla felicità dei Friedkin anche per Everton e Cannes ad ex giallorossi che stanno facendo più o meno bene nelle nuove avventure intraprese. Uno su cui vogliamo soffermarci brevemente è Sardar, un meteora che ha comunque lasciato un ricordo simpatico nella capitale.Una carriera costruitasi in Russia, tra Rostov, Rubin Kazan e soprattutto Zenit San Pietroburgo, dove ha mostrato le migliori cose, prima del salto in Germania al Bayer Leverkusen. Dopo la parentesi in prestito alla, nessuno ha voluto credere in lui in Europa, e allora ecco l’opportunità in Oriente, che sta portando frutti inaspettati:ha creduto in lui, volendolo fermamente nello Shabab Al-Ahli, con l’iraniano che sta rispondendo con 21 gol e 6 assist in 24 partite disputate.