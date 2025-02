Movieplayer.it - Avengers Doomsday, Marvel assicura: "Il ritorno di Robert Downey Jr. non è un tradimento al finale di Endgame"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore, che aveva detto addio alCinematic Universe con la morte del suo Iron Man, tornerà nei panni del Dottor Destinodarà il bentornato aJr. nelCinematic Universe, anche se il film vedrà l'attore premio Oscar passare al lato oscuro dopo essere stato a lungo l'eroico leader dei Vendicatori. ConJr. che apparirà per la prima volta dopo l'emozionantedi, lo sceneggiatore diStephen McFeely ci ha tenuto a precisare che questo evento non "tradirà" il tragico sacrificio di Tony Stark. Parlando con l'Hollywood Reporter alla premiere del film di Netflix, The Electric State, McFeely ha accennato alla riunione avuta con i registi di, Joe e Anthony Russo, e dello .