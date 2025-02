Avengers | Doomsday gli sceneggiatori parlano della sfida di non tradire l’eredità di Robert Downey Jr in Endgame

Leggi su Cinefilos.it

, glidi nondiJr. inL’annuncio cheJr. sarebbe tornato nel Marvel Cinematic Universe percome Dottor Doom dopo aver interpretato Tony Stark/Iron Man per così tanti anni è stato inizialmente accolto con un bel po’ di trepidazione. Stark è stato ucciso ine c’è la percezione che riportareJr., anche come personaggio diverso, sminuirebbe il sacrificio di Iron Man e l’addio emotivo.A quanto pare, lo sceneggiatore Stephen McFeely all’inizio la pensava allo stesso modo e ha ammesso di essere stato in qualche modo restio all’idea quando i registi Joe e Anthony Russo gliel’hanno proposta prima che accettasse di salire a bordo del progetto.Durante la première mondiale di The Electric State, che McFeely ha anche co-scritto con il suo partner di lunga data Christopher Markus, allo sceneggiatore è stato chiesto delle sfide nel riportare RDJ come un “personaggio completamente diverso” per