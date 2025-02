Avellinotoday.it - Avellino apre le porte ai giovani studenti spagnoli dell’IES “F. Salzillo” di Alcantarilla

Leggi su Avellinotoday.it

leai“F.” di. Da oggi, per una settimana, saranno in visita in città nell’ambito del progetto “Erasmus+”, che ha già portato in terra spagnola i nostri ragazzi della scuola media “Leonardo Da Vinci”."Da sindaco di.