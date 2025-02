Lapresse.it - Avati: “Secondo Giuli il cinema gode di ottima salute? Non mi sembra sia un esperto”

“Ildi? Chi dice questo non conosce lo stato didel settore. Non michesia stato nominato per la sua conoscenza del”. Il grande regista Pupirisponde così, attraverso i microfoni di LaPresse, al ministro della Cultura Alessandroche nei giorni scorsi aveva commentato la proposta del regista di istituire un ministero ad hoc per il. L’appello di, a Roma per la presentazione del suo ultimo film, ‘L’orto americano’, è stato raccolto e rilanciato anche dal ministro Tajani e dalla segretaria del Pd Elly Schlein: “E’ evidente che quelli che dicono che ildiperché il film di Özpetek o Genovese vanno bene, non si rendono conto di tutti gli altri film che sono invece andati malissimo con pochi euro di incasso e più di dieci milioni di spesa.