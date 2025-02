Firenzetoday.it - Auto si scontra con un tir: conducente in codice rosso in ospedale \ FOTO

Poco dopo le 10 e trenta di questa mattina, grave incidente in Via delle Regioni nel comune di Certaldo per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante ed unavettura. I vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dello scenario e dato assistenza al personale sanitario. Sul.