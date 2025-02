Anteprima24.it - Auto prende fuoco per una sigaretta: i due occupanti in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutoUna Fiat 600 alimentata a gpl con all'interno due persone ha preso, probabilmente per una perdita di gas e l'accensione di una. E' successo a Volla, in via Filichito, dove sono intervenuti carabinieri e vigili del. I due passeggeri, un 45enne e una 35enne, sono stati trasferiti negli ospedali Cardarelli edel Mare e non sono in pericolo di vita.