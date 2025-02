Salernotoday.it - Auto in fiamme nella notte, ad Eboli: accertamenti in corso

Leggi su Salernotoday.it

Attimi di tensione, lascorsa, nel rione Pescara ad: per cause da accertare, un'è stata avvolta dalle. I residenti della zona che avevano i veicoli in sosta in strada sono corsi a spostarli, affinchè l'incendio non si estendesse alle loro vetture. L'interventoSul.