Lanazione.it - Auto distrutta, incidente con un camion: arriva l’elisoccorso

Leggi su Lanazione.it

Certaldo (Firenze), 26 febbraio 2025 – Bruttooggi a Certaldo. Intorno alle ore 10 di oggi, 26 febbraio, in via delle Regioni si sono scontrati un mezzo pesante e un’. Ilè uscito parzialmente fuori dalla carreggiata. Al momento non sono note le condizioni di salute delle persone coinvolte nell’, ma sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 anche conregionale Pegaso 1. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’gru dal distaccamento di Firenze Ovest. Al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi, hanno riposizionato il mezzo pesante che era uscito dalla carreggiata.