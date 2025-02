Anteprima24.it - Auditorium Umberto I, siglata la convenzione: è del Conservatorio Martucci

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata sottoscritta e presentata questa mattina laattraverso la quale per 19 anni l’I di Salerno sarà gestito daldi Salerno . Un accordo che è stato definito un momento storico per la cultura e per il mondo della musica di Salern. Un risultato di grande importanza, come sottolineato dal Direttore del, il Prof. Fulvio Artiano, che ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Oggi è un momento storico che dobbiamo celebrare con felicità, perché dopo molti anni di trattative, il Comune di Salerno ha finalmente deciso di concederci l’. È un bene di cui avevamo fisiologicamente bisogno, come ripeto da anni.” Artiano ha voluto ringraziare il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, la Giunta Comunale e l’Avv.