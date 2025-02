Biccy.it - Audio di Fedez a Corona scatena il caos, lo staff interviene: “Non era per Chiara”

Leggi su Biccy.it

Fabrizione ha combinata un’altra delle sue e anche questa volta ha trascinatoin una nuova polemica che in queste ore sta dilagando sui social. L’ex re dei paparazzi sul profilo Instagram di Falsissimo ha caricato una storia del momento esatto in cui gli è stata notificata la diffida ricevuta daFerragni per le dizioni che ha fatto sulla sua vita privata. Subito dopo Fabrizio ha condiviso unestratto da un vocale o una chiamata con quello che sembra, in cui si sente pronunciare un’offesa molto pesante. Sui social in molti si sono convinti che quell’insulto fosse rivolto proprio all’ex moglie del rapper e lo stesso hanno fatto anche alcune testate giornalistiche.meride embed="25821"L’die la smentita del suo.Dopo quasi 24 di polemiche, critiche e anche insulti,ha deciso di rispondere attraverso il suo team.