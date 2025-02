Ilrestodelcarlino.it - Attrezzature per il reparto dialisi. Già raccolti 20mila euro

Quasiin una settimana. Sono quellinella settiana di avvio della raccolta fondi per l’acquisto die arredi per il nuovodella Casa di comunità di Cervia. Ad annunciarlo il Coordinamento del volontariato, che fa sapere che questo bel risultato è stato raggiunto con contributi che vanno dai 10 ai 6.000. "Un risultato che conferma lo spirito solidale di Cervia – si legge in una nota – e che ci sprona a continuare con ancora più determinazione. Non ci fermiamo qui! Abbiamo ancora strada da fare e ogni donazione, grande o piccola, farà la differenza". E chi avrà donato dai 1.000in su a fine raccolta "riceverà un attestato di benemerenza". Dal Coordinamento del volontariato fanno sapere che i fondisaranno utilizzati esclusivamente per il: "Il Coordinamento incasserà le donazioni, acquisterà lesu indicazioni della direzione dell’Ausl Romagna e pagherà direttamente le fatture – si legge –.