Attivato l’indirizzo di posta elettronica del Garante dei diritti delle persone detenute

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Benevento, com’è noto, lo scorso dicembre con apposito decreto del sindaco Clemente Mastella ha provveduto a nominare la dottoressa Maria Giovanna Pagliarulo qualedeisottoposte a restrizioni della libertà personale.Tale figura opera per migliorare le condizioni di vita e di reinserimento socialeprivate della libertà personale dimoranti nel territorio del Comune di Benevento. Inoltre, a seguito di eventuali segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e che riguardino violazioni di, garanzie e prerogativeprivate della libertà personale, provvede a rivolgersi alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni o segnalare il mancato o inadeguato rispetto di tali