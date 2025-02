Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, non è la soluzione giusta per perdere peso”: verme solitario lungo “fino a 9 metri” estratto dallo stomaco di una paziente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unviene, centimetro dopo centimetro, dalla bocca di una donna, apparentemente sedata e distesa su un tavolo operatorio. E’ ciò che si vede in un video diventato virale in queste ore sui social, suscitando disgusto e raccapriccio. Immagini forti, che hanno spinto un medico a lanciare un avvertimento sui social: “Non mangiate carne poco cotta”. Il dottor Myro Fugura, anestesista americano con oltre un milione di follower su Instagram, ha condiviso il filmato (di cui non cita la fonte), spiegando cosa sia e come si può contrarre questo parassita: “Di solito si prendono i vermi solitari mangiando carne poco cotta, di maiale ma anche pesce e manzo crudi o poco cotti. C’è chi lo fa apposta, perché pensano che unpotrebbe aiutarli a, ma non è qualcosa che consiglierei affatto”.