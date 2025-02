Ilrestodelcarlino.it - Attacco hacker al Comune di Reggio Emilia: “Evitata la divulgazione di dati sensibili”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 26 febbraio 2025 – Anche ildifinisce nel mirino degli, con tutta probabilità filorussi. Nella mattinata di oggi infatti i sistemi informatici della principale istituzione della città sono stati oggetto di uninformatico che tuttavia, tendono subito a precisare da piazza Prampolini “grazie alla tenuta dei sistemi di protezione, non ha comportato danni particolari o sottrazione di. Soltanto il sito istituzionale, per qualche ora, non è risultato accessibile”. Secondo quanto riferito dall'Ente locale l'azione di disturbo è partita intorno alle 7 ed è stata caratterizzata da un'azione offensiva di tipo Ddoss, Distributed Denial of Service. In buona sostanza una serie di computer sparsi sul pianeta ha iniziato a “bombardare” il server che ospita il sito