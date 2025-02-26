Attacchi hacker | ormai più di 1.000 al mese solo in Italia
Negli ultimi anni, il mondo digitale è diventato sempre più vulnerabile agli attacchi informatici. L’Italia, in particolare, ha visto un aumento preoccupante di questi episodi ultimamente, con 1.000 attacchi avvenuti solo a gennaio 2024. Questo fenomeno mette in evidenza la crescente minaccia della sicurezza informatica e l’ importanza di proteggere i dati sensibili e le risorse online. Gli attacchi informatici sono all’ordine del giorno, e ad essere presi di mira non sono solo enti a livello nazionale e grandi aziende, ma anche i computer dei privati. Gli attacchi hacker nel 2024. Gli attacchi hacker in Italia sono numerosi e frequenti, basti pensare che solo nel primo mese del 2024 sono stati rilevati dagli operatori della Polizia Postale ben 1. 🔗 Leggi su Top-games.it
