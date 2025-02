Top-games.it - Attacchi hacker: ormai più di 1.000 al mese solo in Italia

Negli ultimi anni, il mondo digitale è diventato sempre più vulnerabile agliinformatici. L’, in particolare, ha visto un aumento preoccupante di questi episodi ultimamente, con 1.000avvenutia gennaio 2024. Questo fenomeno mette in evidenza la crescente minaccia della sicurezza informatica e l’importanza di proteggere i dati sensibili e le risorse online. Gliinformatici sono all’ordine del giorno, e ad essere presi di mira non sonoenti a livello nazionale e grandi aziende, ma anche i computer dei privati.Glinel 2024Gliinsono numerosi e frequenti, basti pensare chenel primodel 2024 sono stati rilevati dagli operatori della Polizia Postale ben 1.008ai vari sistemi informatici. Ben 66 di questi sono stati compiuti contro alcuni settori della Pubblica Amministrazione o importanti settori del privato, con conseguenti danni anche ai cittadini che hanno dovuto subire rallentamenti o sospensioni dei servizi erogati.