Oasport.it - ATP Santiago, un black-out ferma alcuni match. Fuori a sorpresa Jarry, avanzano Etcheverry e Navone

Leggi su Oasport.it

Giornata a dir poco surreale adel Cile durante l’ATP 250 sulla terra battuta nella capitale. È stato un martedì nero per tutta la città e la regione per unout generale che ha causato caos per il traffico, visto lo spegnimento dei semafori, e caos anche per le metropolitane. Torneo che non è stato esente da questi disagi.A un certo puntoche non hanno avuto il supporto del live score e della produzione televisiva e torneo che ha imposto il coprifuoco alle ore 22.00: quindisospeso tra Coria e Barrios Vera dopo il primo set vinto 6-1 dall’argentino e sospesa anche Comseana-Meligeni Alves con Francisco avanti di un set.Altrisi sono giocati ed è stata acclarata la crisi totale di Nicolasche non riesce a riprendersi neanche con l’aria di casa. Vince Camilo Ugo Carabelli al tiebreak del terzo con il punteggio di 5-7, 6-3, 7-6(9) in quasi tre ore: l’argentino ha salvato trepoi t nel set decisivo.