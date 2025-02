Atp Dubai 2025 | Berrettini e Nardi volano ai quarti battuti O’Connell e Bergs

Leggi su Sportface.it

Matteocontinua la sua avventura nel torneo Atp 500 di. Il tennista romano ha sconfitto in due set il qualificato australiano Christopher, con il punteggio di 7-6(2) 6-2 in un’ora e mezza di incontro. Vittoria convincente quella dell’ex numero 6 Atp, che ha fatto valere la sua superiorità tecnica concedendo le briciole al suo avversario, e regalando anche qualche colpo spettacolare; sul suo cammino ora incrocerà uno tra Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov per un posto in semifinale.Matteoof Italy during theQatar ExxonMobil Open, ATP 500 Tennis open on 18 Februaryin Doha, QatarLa cronaca diL’inizio di Matteo è subito a tutta, e con un vincente di dritto e uno di rovescio si procura subito tre palle break consecutive; il nativo di Sydney però trova in suo soccorso il servizio e si salva.