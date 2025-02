Oasport.it - ATP Acapulco, Holger Rune e Frances Tiafoe approdano agli ottavi di finale. Pacheco Mendez sorprende

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario sulla giornata di incontri nell’ATP500 di. Sul cemento messicano, non sono arrivate buone notizie per il tennis italiano. Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi sono stati eliminati rispettivamente dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e dal tedesco Alexander Zverev e in entrambi gli incontri ci si può rammaricare per questo esito.Bellucci (n.70 del ranking) ha mancato ben quattro palle match nel tie-break del secondo set, dopo aver dominato il primo. Davidovich Fokina (n.48 del mondo) l’ha spuntata col punteggio di 1-6 7-6 (6) 6-2 e giocherà neglidicontro l’americano(n.7 del seeding), che ha piegato sullo score di 6-4 6-2 uno stanco Alexandre Mueller (n.41 del mondo), reduce dallapersa a Rio de Janeiro contro l’argentino Sebastian Baez.