Oasport.it - ATP Acapulco 2025, Mattia Bellucci manca quattro match point e cede ad Alejandro Davidovich Fokina

Grande rammarico per il lucky loser azzurro, eliminato nel primo turno del tabellone principale dell’ATP 500 di, in Messico, dopo aver sciupatoconsecutivi nel tiebreak del secondo set contro lo spagnolo, vittorioso in rimonta con lo score di 1-6 7-6 (6) 6-2 in due ore e venti minuti di gioco. L’iberico affronterà agli ottavi uno tra lo statunitense Frances Tiafoe, numero 7 del seeding, ed il transalpino Alexandre Muller.Nel primo set il tennista azzurro domina, portando a casa la frazione per 6-1 in appena 27?.parte vincendo 12 dei primi 17 punti giocati, scappando sul 3-0 non pesante grazie al break a trenta maturato nel secondo game. Dal punteggio di 3-1 15-30, poi, l’azzurro piazza un parziale di 10 punti consecutivi che lo proiettano al triplo setsul 5-1 40-0: la terza occasione è quella buona per conquistare la prima partita.