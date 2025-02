Atp 500 Acapulco | Bellucci rimontato da Fokina out Arnaldi

Leggi su Sportface.it

Niente da fare per Mattia. Il numero 70 del mondo è stato sconfitto all’esordio nell’Atp 500 di, L’azzurro ha ceduto in rimonta ad Alejandro Davidovich. 1-6 7-6(6) 6-2 il punteggio a favore dello spagnolo, che ha fatto girare il match salvando quattro match point durante il tie-break del secondo set.si trovava sopra 6-2 e non ha sfruttato quattro occasioni di accedere al secondo turno, di cui due sul suo servizio. Partita girata mentalmente in favore dell’iberico, che nel parziale decisivo non ha concesso palle break all’italiano. Piccolo passaggio a vuoto in un 2025 al momento perfetto di, ha pagato la poca esperienza nei momenti decisivi. Il tennista di Busto Arsizio avrà l’occasione di rifarsi nel Sunshine Double con i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.