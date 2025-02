Atletica weekend di lanci a Rieti | in palio i titoli italiani invernali di martello disco e giavellotto

Leggi su Sportface.it

Sabato 1 e domenica 2 marzo asi terrà un importante appuntamento che riguarda il mondo dei, con ben diciottoda assegnare. Allo stadio Guidobaldi, infatti, andrà in scena la finale nazionale dei Campionatidi. Tre le categorie in gara, ovvero gli assoluti, gli under 23 e i giovanili, che comprende sia allievi che juniores. Oltre all’importanza deiin, la rassegna assume ancora più prestigio perché arriva ad appena due settimane dalla Coppa Europa di, che è in programma a Nicosia, Cipro, il 15 e il 16 marzo. Tra gli atleti più attesi figurano senza dubbio la campionessa europea delSara Fantini (Carabinieri) e la finalista olimpica delDaisy Osakue (Fiamme Gialle). Ma sono numerosi gli spunti di interesse e gli atleti da seguire.