Atletica leggera, continua il momento d'oro degli italiani: record del mondo nella marcia indoor

Roma, 26 feb – Questione di primati nazionali e. internazionali. Un nuovodel, questa volta parliamo di, in quanto nei giorni scorsi – sabato 22 per la precisione – Francesco Fortunato, nel contestoAssolutidi Ancona, ha superato ogni precedente limite. «Era un sogno fare almeno ilitaliano, è pazzesco che sia venuto ildel».IldelAl PalaCasali – per l’la più grande struttura italiana stabile e coperta, complesso di per sé rarissimo in Europa – l’azzurro ha infranto il precedente primato internazionale sui 5mila metri. 17 minuti 55 secondi e 65 decimi sono “bastati” per polverizzare il 18’07”08 datato 1995 del russo Mikhail Shchennikov. Nel dettaglio dell’impresa di Fortunato: 3’39”6 il primo mille, poi 7’16”9, quindi 10’54”0 sui tremila e 14’26”2 prima del quinto e ultimo chilometro.