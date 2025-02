Oasport.it - Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei Indoor: Furlani, Dosso, Fabbri e Diaz i fari. Torna Simonelli

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per gli, che si disputeranno ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Alla rassegna continentale in sala parteciperanno 39 azzurri (20 uomini, 19 donne), che inseguiranno risultati di rilievo in uno dei due grandi appuntamenti di questo intenso inverno al coperto (due settimane dopo andranno in scena i Mondialia Nanchino).Mattiae Leonardodetengono la miglior prestazione mondiale stagionale, rispettivamente nel salto in lungo (8.37 metri) e nel getto del peso (21.95 metri). La medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il Campione d’Europa all’aperto cercheranno il grande colpaccio nelle rispettive discipline, al pari di Zaynabche sui 60 metri vanta il secondo accredito continentale ed è il bronzo iridato in carica.