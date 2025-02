Sololaroma.it - Athletic Club, si ferma anche Nico Williams: la strategia verso la Roma

L’Bilbao ha preso una decisione chiara: la priorità assoluta è il doppio confronto con lain Europa League, in programma il 6 e il 13 marzo. Per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, la stella della squadra,, seguirà un programma alternato tra momenti di riposo e allenamenti specifici per arrivare al meglio alla sfida con i giallorossi. Non è un caso che questa mattina ilbasco abbia comunicato ufficialmente che il giocatore ha un’influenza. Già da qualche giorno si sapeva che non era al massimo della forma dopo la straordinaria prestazione contro il Valladolid, in cui aveva brillato con due gol e un assist, ma adesso il Bilbao ha spiegato il motivo. Nessun rischio verrà corso: l’obiettivo è averlo al massimo della condizione tra dieci giorni.