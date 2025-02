Sololaroma.it - Athletic Club in ansia, stop per Sancet: le sensazioni verso la Roma

Settimane felici in casa, e i motivi per sorridere sono molteplici. Il campo racconta di una squadra in salute e fiducia totale, reduce da 10 risultati utili consecutivi in campionato che hanno riacceso le speranze europee, mentre dietro le quinte si lavora al rinnovo di Svilar e non solo. Domenica il difficile esame Como, altra formazione in forma smagliante, prima di affrontare la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, all’Olimpico contro l’di Bilbao.Un doppio confronto tosto contro una delle squadre più forti della competizione che, oltre a giocare il ritorno in casa, avrà l’incentivo di avere la finale proprio nel suo San Mames, e dunque ladeve indirizzare la qualificazione già nella capitale. Una buona notizia per i giallorossi arriva da weekend appena conclusosi: la roboante vittoria interna per 7-1 contro il fanalino di coda Valladolid ha fatto registrare lodi Oihan, un giocatore chiave nelle gerarchie e idee di Valverde.