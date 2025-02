Sport.quotidiano.net - Atalanta, l’arma letale nella corsa scudetto è il tridente da 52 gol e 22 assist

per lol’ha un’arma: iloffensivo. Mateo Retegui, Ademola Lookman e Charles De Ketelaere. I tre tenori, insieme, stanno viaggiando, considerando le varie competizioni, a 52 gol e 22. Con cifre impressionanti. Il belga, il meno prolifico dei tre, finora ha messo a referto 5 gol e 6in serie A e 6 gol e 5nelle varie coppe per un totale di 11 gol e 11: l’attaccante ex Bruges ogni 227 minuti di utilizzo mette a segno un gol o una referto. Incredibile l’impatto di Retegui, 24 gol e 5in tutte le competizioni, addirittura 21 gol in 24 gare di serie A con 4in appena 1472 minuti di utilizzo (equivalente a 16 partite): l’argentino naturalizzato italiano in campionato segna ogni 70 minuti. Mentre Lookman, finora 17 gol e 7in tutte le competizioni, in serie A viaggia a 12 gol e 5: segna ogni 117 minuti.