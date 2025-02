Quotidiano.net - Aston Martin Lagonda taglia 170 dipendenti per ridurre costi e invertire perdite

170, il 5% della forza lavoro, nel tentativo die dicosì la tendenza di anni di rosso per l'azienda che nel 2024 ha registrato una perdita prima delle tasse di 289,1 milioni di sterline. Con i tagli, che fanno parte del nuovo piano del ceo Adrian Hallmark, la casa automobilistica punta a risparmiare circa 25 milioni di sterline l'anno.è al centro di un'operazione di turnaround sotto la guida del miliardario Lawrence Stroll, che ha salvato la società nel 2020. Le azioni sono crollate in Borsa a seguito di diversi aumenti di capitale, ritardi nei modelli e due profit warning, ricorda Bloomberg. L'anno scorso Stroll ha chiamato come ceo l'ex numero uno di Bentley Motors, Hallmark, per provare ala rotta e riportarealla redditività.