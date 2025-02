Cultweb.it - Asteroide YR4, pericolo scampato per la Terra (ora il problema è la Luna)

Dopo settimane di incertezze e di notizie più o meno catastrofiche, la NASA e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno confermato che l’2024 YR4 non rappresenta più una minaccia per la. Inizialmente si temeva un impatto nel 2032, con probabilità stimate fino al 3%. Tuttavia, grazie a nuove osservazioni e calcoli più precisi, il rischio è stato abbattuto quasi a zero: solo lo 0,001%, una percentuale trascurabile. Ma se il nostro pianeta può tirare un sospiro di sollievo, ilnon è del tutto scongiurato: lapotrebbe invece trovarsi sulla traiettoria di questo “city-killer”.Un’immagine della(fonte Unsplash)Scoperto nel dicembre 2024, 2024 YR4 misura tra 40 e 90 metri di diametro e viaggia a velocità elevata. Se fosse precipitato sulla, avrebbe potuto liberare un’energia pari a 8 megatoni di TNT, 500 volte più potente della bomba atomica di Hiroshima.