Agi.it - Assolto dopo 6 anni. "Da imprenditore a delinquente, così è stata stravolta la mia vita"

Leggi su Agi.it

AGI - L'ultima ipotesi di reato che gli veniva conte, quella di corruzione, è svanita pochi giorni fa a seidi distanza da quando ne venne a conoscenza. Su richiesta della Procura, il gip di Busto Arsizio l'ha archiviata sottolineando la "manifesta infondatezza della notizia di reato". Nel frattempo ladi Giuseppe Filoni, all'epoca presidente di un ente pubblico per la depurazione delle acque in provincia di Varese e alla guida di una cooperativa che fatturava 5 milioni all'anno, èstritolata dall'indagine 'Mensa dei Poveri' portata avanti dalla Procura di Milano che ipotizzava la sua partecipazione a un grosso sistema di appalti pilotati, corruzione e finanziamenti illeciti col coinvolgimento di politici. "E' stato come se all'improvviso fossi stato catapultato su Marte - racconta Filoni all'AGI - nel senso che se mi fossi 'organizzato', prendendo in considerazione l'ipotesi di commettere dei reati come fanno alcuni imprenditori, l'avrei messo in conto.