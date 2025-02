Ilgiorno.it - Assistenti in Rsa in 800 ore di corso

Il Consorzio Desio Brianza offre undi formazione per diventare Asa nel settore socio-assistenziale. Il, della durata di 800 ore, partirà a maggio fino a gennaio 2026 nella sede del Consorzio e sarà disponibile a una tariffa agevolata di 750 euro. Un’opportunità interessante per chi desidera acquisire competenze in questo ambito professionale. L’ausiliario socio-assistenziale è un operatore dell’area sociale che, grazie alla capacità di relazionarsi in modo competente, attua un intervento diretto con l’utente o con la famiglia al fine di recuperare le risorse della persona anziana o disabile, in una prospettiva di mantenimento o recupero del benessere psico-fisico. L’Asa svolge attività indirizzate a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione e assiste la persona in tutte le attività della vita quotidiana.