Assicurazione su furgone e autocarro obbligatoria | come funziona e costi

per tutti i veicoli circolanti, anche nel caso di furgoni e autocarri, i proprietari sono obbligati alla sottoscrizione di una polizza assicurativa di responsabilità civile, la cosiddetta RC auto. Si tratta di un contratto assicurativo che, a fronte del pagamento di un premio annuo, copre economicamente l’assicurato dai danni causati a terzi con il proprio automezzo.La copertura non è illimitata; la compagnia infatti risarcisce il danno entro i limiti previsti dai massimali indicati sul contratto; quelli minimi di legge sono 1.300.000 euro per i danni alle cose e 6.450.000 euro per i danni alle persone.Non esistono eccezioni relative all’obbligatorietà: tutti i veicoli, a meno che non siano classificati“relitti”, devono essere assicurati per poter circolare; se privi di copertura, non possono essere parcheggiati né su una strada a uso pubblico né in un’area privata aperta al pubblico.