Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft ha svelato la lista completa dei Trofei e degli Obiettivi

ha rivelato ladeidi, in uscita il 20 marzo 2025 per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. Il titolo offrirà di conseguenza ben 55(oppure) da sbloccare, che spaziano tralegati alla progressione della storia, alle meccaniche di combattimento e alle abilità furtive. Alcunipresentano descrizioni nascoste per evitare spoiler sulla trama, ma la maggior parte di essi è già visibile e offre un’anteprima delle sfide che attendono i giocatori.Ovviamente precisiamo immediatamente che anche questa volta per ottenere il trofeo di platino, i giocatori dovranno collezionare tutti gli altridisponibili. Fatta questa precisazione, grazie ad Insider Gaming scopriamo che tra le sfide più interessanti troviamo “Art of Ninjutsu” e “Art of Kenjutsu”, che premiano la maestria rispettivamente nel combattimento da shinobi e samurai.